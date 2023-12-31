Классическая игра из серии The Elder Scrolls получила фанатский ремастер

The Elder Scrolls 2: Daggerfall, вторая часть знаменитой фентезийной серии от Bethesda, наконец-то полностью переехала на движок Unity — и все благодаря стараниям фанатов, долгие годы самостоятельно занимавшихся портированием.

Так что если вы пропустили один из главных ролевых хитов 1996 года и теперь желаете это исправить — лучшего варианта не представится. Благодаря множеству модов для Unity-версии древняя графика начинает выглядеть вполне симпатично.