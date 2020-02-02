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Китайским геймерам бесплатно раздают порно-игру, чтобы они не подхватили коронавирус

15:24

Геймеры из Китая могут бесплатно получить хентай-игру Mirror в Steam. Автор пошел на такие меры, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в стране.

«Чтобы избежать заражения 2019-nCoV, лучше оставаться дома. Поэтому мы решили раздать 45 000 копий Mirror, чтобы у вас была компания. Пожалуйста, примите наш подарок и будьте сильными!», —цитирует разработчиков knife.media.

Игра Mirror выпущена в 2018 году и признана одной из лучших в своем жанре. У нее 97 процентов положительных отзывов.

Дополнительная информация

https://knife.media/mirror-for-china/?fbclid=IwAR0ClEldsXY5rtJeKGTy2zJUp1DcsMiMbc8PzSFHBqaog5O_TDrUT9pybLI

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