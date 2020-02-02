Китайским геймерам бесплатно раздают порно-игру, чтобы они не подхватили коронавирус

Геймеры из Китая могут бесплатно получить хентай-игру Mirror в Steam. Автор пошел на такие меры, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в стране.

«Чтобы избежать заражения 2019-nCoV, лучше оставаться дома. Поэтому мы решили раздать 45 000 копий Mirror, чтобы у вас была компания. Пожалуйста, примите наш подарок и будьте сильными!», —цитирует разработчиков knife.media.

Игра Mirror выпущена в 2018 году и признана одной из лучших в своем жанре. У нее 97 процентов положительных отзывов.