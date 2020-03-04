Китайских игроков начнут предупреждать о зависимости от Fortnite
В Fortnite введут оповещение с предупреждением о возможной игровой зависимости для китайских пользователей. Оно будет появляться через три часа после беспрерывного нахождения в «королевской битве» от Epic Games. В сообщении также будет содержаться рекомендация заняться физическими упражнениями.
После трех часов игры пользователи будут получать в два раза меньше наград за матчи. Чтобы снять ограничение, необходимо выйти из Fortnite минимум на пять часов.
Из-за эпидемии коронавируса в Китае произошел резкий скачок в тратах пользователей на видеоигры, а также были установлены рекорды по проведенному времени в онлайне.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/kitaiskikh-igrokov-nachnut-preduprezhdat-o-zavisimosti-ot-fortnite