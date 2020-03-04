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Китайских игроков начнут предупреждать о зависимости от Fortnite

08:50

В Fortnite введут оповещение с предупреждением о возможной игровой зависимости для китайских пользователей. Оно будет появляться через три часа после беспрерывного нахождения в «королевской битве» от Epic Games. В сообщении также будет содержаться рекомендация заняться физическими упражнениями.

После трех часов игры пользователи будут получать в два раза меньше наград за матчи. Чтобы снять ограничение, необходимо выйти из Fortnite минимум на пять часов.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае произошел резкий скачок в тратах пользователей на видеоигры, а также были установлены рекорды по проведенному времени в онлайне.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/kitaiskikh-igrokov-nachnut-preduprezhdat-o-zavisimosti-ot-fortnite

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