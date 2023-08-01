Китайские геймеры возненавидели Genshin Impact — виноват в этом один из персонажей

Злодей из Genshin Impact по имени Скарамучча весьма популярен в Китае, но только среди женской аудитории. А вот мужчины его просто возненавидели: дескать, слишком уж он смазливый и надменный.

Увы, гневными отзывами все не ограничилось. Геймеры угрожали сценаристам игры, обвиняли их в пропаганде японского милитаризма и требовали у правительства принудить разработчиков удалить ненавистного персонажа — впрочем, в этом было отказано.

А недавно на Reddit появились тревожные новости о том, что отдельные игроки убивали кошек, ведь в одном из игровых событий Скарамучча появлялся в облике кота.