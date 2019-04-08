Кириленко и Швед посетили турнир по кибербаскетболу

В Москве прошел первый открытый турнир по кибербаскетболу NBA 2k19. Как сообщает официальный сайт РФБ, его посетили президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и баскетболист "Химок" и сборной России Алексей Швед.
Всего в турнире приняли участие 64 киберспортсмена, в том числе одна девушка. Победителем стал Степан Будяков из Краснодара, который в финале обыграл Данила Кузнецова из Казани.
Кириленко и Швед приняли участие в игре два на два, в которой победила команда Шведа.
Дополнительная информация
https://russiabasket.ru/news/35391/andrej-kirilenko-i-aleksej-shved-posetili-turnir-po-kiberbasketbolu
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