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Сегодня, 22:22

KingR поделился мнением о первых матчах сетки плей-офф на The International 12

Алина Савинова
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ринат KingR Абдуллин оценил первые матчи The International 2023.

«Игроки 9 Pandas — дряхлые, и для команды GG перерыв пошел на пользу, выглядит крепко. Перерыв делает турнир более непредсказуемым, думаю, будем видеть, как кто-то набирает, кто-то теряет форму. Spirit выглядит хорошо, но не неуязвимо, думаю, не будет для игроков легкой прогулки: и Liquid, и LGD, и Azure выглядят крепкими, жива еще интрига, жива!» — цитирует Абдуллина Cybersport.Metaratings.ru.

The International 2023 стартовал 12 октября и завершится 29-го числа. Турнир проходит в LAN-формате в Сиэтле, США. В нем принимают участие 20 лучших команд мира.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kingr-prokommentiroval-pervye-matchi-setki-plei-off-na-the-international-12-297727/
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