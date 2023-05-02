KingR не считает, что LarI является главной проблемой Team Spirit

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ринат KingR Абдуллин высказался об успехах команд из СНГ на ESL One Berlin Major 2023.

«На ESL One Berlin Major 2023 очень ярко играют Gaimin Gladiators и 9 Pandas, однако больше верю в победу «гладиаторов» из-за сыгранности. Но 9 Pandas в серии против Shopify Rebellion выглядела на голову сильнее, группу прошла без особых проблем. RodjER всегда при приходах в новую команду дает буст на ранней дистанции», — цитирует Абдуллина Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, как перформанс LarI сказывается на результатах Team Spirit.

«Первую карту LarI сыграл не лучшим образом, однако Quinn помогли тиммейты на миду, законтролили руну воды на четвертой минуте, потом он уже сам додушил мид за счет глифа. В серии против Gaimiun Gladiators LarI выглядел менее ярко, ежели Quinn, но не могу сказать, что он является главной проблемой», — добавил KingR.

ESL One Berlin Major 2023 проходит в Берлине с 26 апреля по 7 мая. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов и 2,7 тысяч DPC-очков.