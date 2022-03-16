Киберспортсмены из России не смогут участвовать в турнирах по Apex Legends и FIFA 22

Компания EA Sports приняла решение исключить Россию и Белоруссию из списка стран, подходящих для участия в ее киберспортивных программах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Игроки из России и Белоруссии больше не смогут участвовать в турнирах Apex Legends Global Series и EA Sports FIFA Global Series.

Ранее пресс-служба EA Sports заявила о том, что разработчики спортивных симуляторов FIFA и NHL удалят сборную России и все национальные клубы из серии игр. В симуляторе NHL такие же были удалены белорусские команды и сборная страны.