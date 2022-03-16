Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

16 марта, 23:28

Киберспортсмены из России не смогут участвовать в турнирах по Apex Legends и FIFA 22

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Компания EA Sports приняла решение исключить Россию и Белоруссию из списка стран, подходящих для участия в ее киберспортивных программах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Игроки из России и Белоруссии больше не смогут участвовать в турнирах Apex Legends Global Series и EA Sports FIFA Global Series.

Ранее пресс-служба EA Sports заявила о том, что разработчики спортивных симуляторов FIFA и NHL удалят сборную России и все национальные клубы из серии игр. В симуляторе NHL такие же были удалены белорусские команды и сборная страны.

Источник: https://tass.ru/sport/14096783
0
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FaZe Clan проиграла ENCE на групповой стадии ESL Pro League Season 15
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости