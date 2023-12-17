Киберспортсмена дисквалифицировали за «бикини-стрим» — геймеры в недоумении

Известный профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone под ником Jukeyz получил двухмесячный запрет на участие в соревнованиях по игре — и по очень странной причине. Все дело в том, что во время одного из турниров Jukeyz включил «бикини-стрим» Twitch-стримерши novaruu.

Разумеется, это не укрылось от глаз ведущих и аудитории, что привело к множеству шуток. Но вскоре в Activision заявили о временном отстранении кибератлета, что вызвало недоуменную реакцию в сообшестве. Многие указывали на то, что Warzone — это игра с возрастным рейтингом 18+, поэтому Jukeyz не мог предполагать, что нарушает какие-то правила, запуская Twitch.