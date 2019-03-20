Киберспорт принес ФИФА 600 миллионов долларов за 4 года. Доход от ЧМ-2018 - 541 миллион

ФИФА опубликовала развернутый финансовый отчет за период с 2015 по 2018 год. Доходы организации за этот период составили 6,42 миллиарда долларов, а резервы составили 2,74 миллиарда.

Чемпионат мира-2018 в России принес ФИФА 541 миллион долларов, что на 14 миллионов больше, чем предыдущий турнир в Бразилии. Доход от продажи прав на телерансляции составил 3,13 миллиарда долларов.

В отчете ФИФА отдельной статье идет киберспорт. Доходы организации от лицензирования видеоигр и киберспорта составили 600 миллионов долларов за 4 года. В 2018 году ФИФА заработала по этой статье 185 миллионов.