Киберпанк в российских реалиях — вышел трейлер сериала «Кибердеревня»

Кинопоиск опубликовал трейлер юмористического сериала «Кибердеревня».

Сюжет шоу расскажет о фермере Николае, который ведет жизнь в деревне на Марсе. Спокойствие мужчины нарушает могущественная корпорация, которая хочет снести деревню для постройки на его месте завода.

Примечателен также тот факт, что главного героя сериала озвучил Сергей Чихачёв — голос Кровавого Барона из The Witcher 3.

Режиссером сериала выступил Сергей Васильев с канала Birchpunk — на нем можно найти другие киберпанк-короткометражки в российских реалиях.