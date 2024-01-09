Кейтлин Дивер сыграет Эбби в сериале The Last of Us 2 — актриса женственней и милее игровой версии

Слухи подтвердились — американская актриса Кейтлин Дивер сыграет Эбби в новом сезоне экранизации The Last of Us от HBO. Интересно, что именно эту актрису фанаты годами хотели увидеть на роли Элли.

Но работа над экранизацией затянулась слишком надолго и 27-летняя девушка уже не могла играть роль подростка. Теперь же ей предстоит исполнить роль главного врага Элли. Впрочем, многие фанаты этому рады — Дивер выглядит значительно симпатичнее оригинального персонажа.