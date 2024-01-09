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Кейтлин Дивер сыграет Эбби в сериале The Last of Us 2 — актриса женственней и милее игровой версии

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Naughty Dog

Слухи подтвердились — американская актриса Кейтлин Дивер сыграет Эбби в новом сезоне экранизации The Last of Us от HBO. Интересно, что именно эту актрису фанаты годами хотели увидеть на роли Элли.

Наизнанку. Роль Эбби из The Last of Us может сыграть 26-летняя Кейтлин Дивер

Но работа над экранизацией затянулась слишком надолго и 27-летняя девушка уже не могла играть роль подростка. Теперь же ей предстоит исполнить роль главного врага Элли. Впрочем, многие фанаты этому рады — Дивер выглядит значительно симпатичнее оригинального персонажа.

Источник: Hollywood Reporter
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