Dyrachyo: «Не считаю No[o]ne сильным игроком на сайд линии»

Керри ростера Gaimin Gladiators Антон dyrachyo Шкредов рассказал о лучшем средстве от тильта в матчмейкинге.

«Я стараюсь не тильтовать, так как, по сути, тильт ведет только к ухудшению игры. Раньше я был токсичным ребенком с порядой 1 и вечным мутом на неделю, но после того, как получил бан на 6 месяцев, полностью переосмыслил свое поведение и отношение к таким вещам. После чего решил, что лучше играть до конца и выкладываться на максимум своих возможностей, так как это приносит свои плоды со временем. Иногда я могу тильтовать в пабах, когда лузаю все игры без каких-либо шансов, но скажу так: это ощущение проходит очень быстро», — приводит слова Антона dyrachyo Шкредова Cybersport.Metaratings.ru.

Также dyrachyo раскрыл несколько игроков из своего додж-листа.

«В основном нытики и руинеры либо же люди, которые неприятны мне по каким-либо причинам, их ники даже не знаю. Из керри это No[o]ne, Cooman, dream и прочие. Я бы предпочел не отдавать No[o]ne роль керри в пабликах. Не считаю его сильным игроком на сайд линии», — сказал он.

Владимир No[o]ne Миненко выступал в Natus Vincere на центральной позиции. Однако после того, как перешел в Old G, игрок сменил роль на керри.