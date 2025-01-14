Каждый второй сотрудник NVIDIA заработал больше 25 миллионов долларов

Работа в NVIDIA превратила многих сотрудников компании в долларовых миллионеров. Сообщается, что каждый второй работник может похвастаться состоянием в 25 миллионов, а всего количество миллионеров приближается к 80 процентам.

А все благодаря сильно подскочившим в цене акциям, которые сотрудники приобретают со скидкой, — за последние годы они выросли на 3776 процентов. С другой стороны, в жертву золотому тельцу приносится личная жизнь сотрудников: семидневная рабочая неделя и переработки по ночам — привычное дело для NVIDIA.