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Сегодня, 11:50

Каждый второй сотрудник NVIDIA заработал больше 25 миллионов долларов

Евгения Воскресенская
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Фото YouTube-канал NVIDIA

Работа в NVIDIA превратила многих сотрудников компании в долларовых миллионеров. Сообщается, что каждый второй работник может похвастаться состоянием в 25 миллионов, а всего количество миллионеров приближается к 80 процентам.

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А все благодаря сильно подскочившим в цене акциям, которые сотрудники приобретают со скидкой, — за последние годы они выросли на 3776 процентов. С другой стороны, в жертву золотому тельцу приносится личная жизнь сотрудников: семидневная рабочая неделя и переработки по ночам — привычное дело для NVIDIA.

Источник: iXBT
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