Казань примет киберспортивные «Игры будущего» в 2024 году

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что первые киберспортивные «Игры будущего» состоятся в Казани в 2024 году.

«Главное, в Казани есть готовая инфраструктура. Второе — это опыт организаторов. Третье — желание города. Это смешение трех направлений: спорт, наука и цифровизация», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

«Игры будущего» будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

В формат соревнований входит использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также информационных технологий и искусственного интеллекта.