Казань примет финал открытого Кубка России по киберспорту

В Казани пройдет гранд-финал открытого Кубка России по киберспорту, сообщает сайт правительства Татарстана.

Сообщается, что соревнования пройдут на площадке учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма 14-15 декабря 2019 года. Ранее правительство республики и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Участники финала поборются за Кубок в следующих видах программы — Dota 2, Clash Royale, а также на специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive. Комментировать матчи гранд-финала будут аналитики популярной киберспортивной студии RuHub — ее специальный корпункт появится в Казани на время проведения соревнований.