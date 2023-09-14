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14 сентября, 23:26

Карточная игра по «Ведьмаку» скоро потеряет поддержку разработчиков

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Гвинт.
Фото CD Projekt Red

Бесплатная ККИ «Гвинт» вышла в 2017-м, порадовав фанатов «Ведьмака». С тех пор для «Гвинта» периодических выходил новый контент, то и дело проводились киберспортивные соревнования, но скоро это закончится.

Разработчики объявили, что с выходом последнего дополнения «Наследие» прекратится и поддержка игры. Еще летом было расформировано отделение студии, отвечавшее за работу над «Гвинтом», поэтому и новости о прекращении поддержки не вызывают удивления. Впрочем, игра не умрет сразу — в CD Projekt RED обещают выпустить инструмент GWENTfinity, который позволит аудитории самостоятельно определять характеристики карт.

Источник: TG-канал
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