Карта из редактора Fortnite поражает графикой — больше никакой мультяшности

Не так давно ультрареалистичный шутер Lost Fragment наделал немало шума — геймплей выглядел настолько реалистично, что его можно было перепутать с «живой» видеозаписью.

Но не менее удивительно то, что нечто подобное удалось сделать на базе Fortnite. Речь идет о редакторе UEFN — довольно мощном инструменте, позволяющем значительно менять визуальную часть игры.

Этим и воспользовался пользователь Twitter под ником Abush60. Он показал результат работы над картой для Fortnite, превращающей игру в подобие Unrecord. Конечно, точно такого же уровня графики достичь не удалось, но на фоне оригинала выглядит все равно весьма впечатляюще.

Карта находится в разработке и пока ее дата выхода неизвестна.