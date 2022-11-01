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Сегодня, 16:35

Kane дал прогноз на матч Bad News Eagles — GamerLegion

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер Esports Club Kyiv и Natus Vincere Михаил Kane Благин дал прогноз на матч Bad News Eagles — GamerLegion в рамках IEM Rio Major 2022.

«Bad News Eagles и GamerLegion — молодые команды, которые готовно усердно работать и стремиться к высоким результатам. Они пожинают плоды своего труда. GamerLegion имеет мощный список скальпов топовых коллективов, поэтому отдаю своё предпочтение им», — сказал Михаил Kane Благин Cybersport.Metaratings.ru.

Матчи на IEM Rio Major 2022 проходят с 31 октября по 15 ноября. Сильнейшие команды со всей планеты разыгрывают между собой призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.

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