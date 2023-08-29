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Сегодня, 15:12

Камео-бойцов в Mortal Kombat 1 будут добавлять и после релиза

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Камео в Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios.
Та самая реклама.
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Благодаря бразильской рекламе стало известно, что камео-бойцы будут появляться в DLC для Mortal Kombat 1 — в том числе и персонажи-гости.

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Узнавшие об этом пользователи сразу принялись обсуждать, кого именно им хотелось бы увидеть в игре. В числе популярных кандидатов — молчаливый Черный Нуар из «Пацанов» и Неуязвимый из одноименного мультсериала.
Многие надеются, что как минимум некоторые персонажи из камео со временем станут полноценными бойцами.

Источник: Reddit
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