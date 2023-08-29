Камео-бойцов в Mortal Kombat 1 будут добавлять и после релиза

Благодаря бразильской рекламе стало известно, что камео-бойцы будут появляться в DLC для Mortal Kombat 1 — в том числе и персонажи-гости.

Та самая реклама.

Узнавшие об этом пользователи сразу принялись обсуждать, кого именно им хотелось бы увидеть в игре. В числе популярных кандидатов — молчаливый Черный Нуар из «Пацанов» и Неуязвимый из одноименного мультсериала.

Многие надеются, что как минимум некоторые персонажи из камео со временем станут полноценными бойцами.