Календарь декабрьских наград для «Мира танков» удивляет щедростью
Появилось декабрьское расписание ежедневных наград за вход в «Мир танков» — и, надо сказать, выглядят эти награды вполне себе неплохо:
- 1 декабря: 5000 кредитов
- 2 декабря: Малый ремкоплект
- 3 декабря: Разложить снаряды
- 4 декабря: 1 день Танкового премиум-аккаунта
- 5 декабря: Малая аптечка
- 6 декабря: Демонтажный набор
- 7 декабря: Укрытия на местности
- 8 декабря: 3 декали «Крылатый герой»
- 9 декабря: +50% к боевому опыту на 1 час
- 10 декабря: 3 контейнера «Елочные игрушки»
- 11 декабря: Без резких движений
- 12 декабря: 3 декали «Осколки разума»
- 13 декабря: Малый ремкомплект
- 14 декабря: 20 000 кредитов
- 15 декабря: Долг превыше всего
- 16 декабря: 3 декали «Крылатый герой»
- 17 декабря: Демонтажный набор
- 18 декабря: 5 контейнеров «Елочные игрушки»
- 19 декабря: Рациональная боеукладка
- 20 декабря: 1 день Танкового премиум-аккаунта
- 21 декабря: Малая аптечка
- 22 декабря: Малый ремкомплект
- 23 декабря: Концентрация на цели
- 24 декабря: 3 декали «Крылатый герой»
- 25 декабря: Демонтажный набор
- 26 декабря: 100 золота
- 27 декабря: Продувка воздуховодов
- 28 декабря: 100 бон
- 29 декабря: +50% к боевому опыту на 1 час
- 30 декабря: 1 контейнер «Отечественный Новый год»
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