Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:37

Календарь декабрьских наград для «Мира танков» удивляет щедростью

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Lesta Games

Появилось декабрьское расписание ежедневных наград за вход в «Мир танков» — и, надо сказать, выглядят эти награды вполне себе неплохо:

  • 1 декабря: 5000 кредитов
  • 2 декабря: Малый ремкоплект
  • 3 декабря: Разложить снаряды
  • 4 декабря: 1 день Танкового премиум-аккаунта
  • 5 декабря: Малая аптечка
  • 6 декабря: Демонтажный набор
  • 7 декабря: Укрытия на местности
  • 8 декабря: 3 декали «Крылатый герой»
  • 9 декабря: +50% к боевому опыту на 1 час
  • 10 декабря: 3 контейнера «Елочные игрушки»
  • 11 декабря: Без резких движений
  • 12 декабря: 3 декали «Осколки разума»
  • 13 декабря: Малый ремкомплект
  • 14 декабря: 20 000 кредитов
  • 15 декабря: Долг превыше всего
  • 16 декабря: 3 декали «Крылатый герой»
  • 17 декабря: Демонтажный набор
  • 18 декабря: 5 контейнеров «Елочные игрушки»
  • 19 декабря: Рациональная боеукладка
  • 20 декабря: 1 день Танкового премиум-аккаунта
  • 21 декабря: Малая аптечка
  • 22 декабря: Малый ремкомплект
  • 23 декабря: Концентрация на цели
  • 24 декабря: 3 декали «Крылатый герой»
  • 25 декабря: Демонтажный набор
  • 26 декабря: 100 золота
  • 27 декабря: Продувка воздуховодов
  • 28 декабря: 100 бон
  • 29 декабря: +50% к боевому опыту на 1 час
  • 30 декабря: 1 контейнер «Отечественный Новый год»
    Мир танков. Российский издатель «Мира танков» создаст новую игру за 30 миллионов долларов

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Google Play назвал лучшие мобильные игры 2023 года для Android и iOS

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет 4 концовки

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости