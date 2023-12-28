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Сегодня, 21:10

Какой смысл? NVIDIA анонсировала ухудшенную версию RTX 4090

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото NVIDIA

NVIDIA анонсировала RTX 4090 D — ухудшенную версию основной видеокарты специально для Китая и других попавших под санкции стран. В ней уменьшено количество тензорных ядер и снижены остальные характеристики, что позволяет обойти наложенные Соединенными Штатами торговые ограничения.

RTX 4090. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 резко подорожала во всем мире — виноваты санкции США

Учитывая, что физического недостатка новых видеокарт в Китае не будет, единственный козырь новинки — это цена. Сообщается, что RTX 4090 D будет стоить 13 тысяч юаней или примерно 163 тысяч рублей, точно также, как и обычная RTX 4090 на старте. Вскоре после запрета цена на эту видеокарту в Поднебесной взлетела более чем в два раза.

Источник: TG-канал VG/Двач
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