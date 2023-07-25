Как развивается отечественный киберспорт в «Мире танков»

Операционный директор «Мира танков», Леста Игры Борис Синицкий в интервью пресс-службе премии «Спорт и Россия» рассказал о развитии киберспорта в стране.

— Какую роль в развитии российского киберспорта видит для себя «Мир танков»? Как компания сможет повлиять на российский киберспорт?

— Команда «Мира танков» стремится сделать игру максимально востребованной в сфере киберспорта. Мы хотим стать значимой дисциплиной и охватить аудиторию всех существующих подобных продуктов. Для достижения данной цели необходимо активно организовывать и проводить турниры, лиги, регулярные игровые мероприятия, в том числе оффлайн, системы рангов и дивизионов, а также содействовать проведению соревнований со сторонними организациями.

Мы понимаем значимость профессионального развития и роста для спортсменов. Поэтому в числе прочего работаем над предоставлением возможности профессионального развития любому киберспортсмену или команде. Например, планируем основать ежегодный турнир с крупным призовым фондом, попасть на который возможно будет как через квалификацию, так и через систему слотов.

Таким образом мы стараемся дать возможность новой аудитории реализовать себя в мире киберспорта — организуются команды, появляются новые игроки и организации, благодаря чему в целом увеличивается доля киберспортсменов.

Турнир «Легендарная семерка». Фото Пресс-служба «Мира танков»

— Каких результатов «Мир танков» рассчитывает достичь, став официальной киберспортивной дисциплиной?

— Данный шаг был одним из множества задач по интеграции продукта в киберспортивную сферу совместно с остальными активностями, поэтому официальное признание в качестве «киберспортивной дисциплины» позволило нашей онлайн-игре и ее аудитории расширить будущие возможности.

Мы рассчитываем на достижение определенных результатов, в том числе на увеличение количества киберспортивных команд и игроков в данной сфере. Мы убеждены, что это также решит постоянную задачу по привлечению новой аудитории и будет способствовать созданию соревновательной экосистемы. Мы уже успешно провели турнир «Легендарная семерка» с суммарным фондом наград около 8 миллионов рублей. Более 480 000 игроков приняло участие в турнире, а за трансляцией финала следило более 40 000 человек единовременно. Сейчас идет следующий турнир с крупнейшим призовым фондом, который уже превысил 12 миллионов рублей и продолжает расти. Мы будем и дальше продолжать данные единичные активности для формирования различных лиг. Более того, официальный статус и наличие разрядов позволят также проводить мероприятия для игроков разного уровня и привлекать потенциальных спонсоров как для игроков, так и для будущих мероприятий.

— Какие проблемы, плюсы и минусы российского киберспорта видит команда «Мир танков»? Как с ними можно бороться?

— На данном этапе в российском киберспорте есть множество неоднозначных нюансов. Начиная от негативного отношения родителей к профессии юного киберспортсмена и заканчивая отсутствием как внутреннего рынка, так и ресурсной поддержки со стороны крупнейших иностранных дисциплин.

Как наиболее значимую и серьезную проблему можно выделить отсутствие трудовых и ресурсных инвестиций в киберспортивный рынок РФ. Также недостаток официальных соревнований в регионе с достаточным охватом. Самим киберспортсменам в условиях непростой геополитической обстановки стало сложнее выбиться за пределы страны и достичь славы и популярности. Следовательно, отсутствует спрос на российских киберспортсменов за пределами страны, слабо развит скаутинг и прочие сопутствующие истории.

Наша онлайн-игра «Мир танков» имеет все необходимые ресурсы и возможности для создания и обеспечения необходимых условий для развития киберспорта в РФ. В первую очередь у нас есть невероятная, колоссальная аудитория, которая может удовлетворить подобный спрос внутри нашего региона, способствуя появлению самих спортсменов и созданию качественной базы болельщиков и зрителей.

— Что нужно российскому киберспорту для активного развития? Что для этого может предложить «Мир танков»?

— Российскому киберспорту нужно больше активностей и контента. А именно всё то, о чем мы говорили выше: больше турниров, соревнований, дисциплин, организаций, спонсоров, лиг, трансляций, больше их освещения и, соответственно, роста значимости. «Мир танков» как раз и ставит перед собой задачи по увеличению этих показателей в качестве основы для развития собственного киберспортивного направления в регионе. Обладая большой аудиторией, мы будем стараться создавать как спрос, так и предложение на появление такого типа контента. Любой спорт и любые трансляции становятся популярными только тогда, когда есть аудитория и среди тех, кто участвует, и тех, кто смотрит подобные мероприятия. Для этого мы также открыты к диалогу с Партнерами и организациями, которые как раз и создают данный контент в сфере — поддерживают киберспортивные команды, соревнования и прочие активности.

Турнир «Легендарная семерка». Фото Пресс-служба «Мира танков»

— Какие перспективы профессионального развития для киберспортсменов в России?

— Для любого киберспортсмена важен спрос на его «услуги»: рынок вакансий, контрактов, спонсоров и самих мероприятий в сфере.

На данном этапе возможностей не так много, как бы нам хотелось. В том числе вследствие того, что невелик выбор самих дисциплин, турниров, организаций. Принимать участие в соревнованиях за границей стало сложнее, а внутренний киберспортивный рынок еще не имеет достаточного количества ресурсов для профессионального роста.

Тренируйтесь и побеждайте, зарабатывайте и становитесь знаменитыми в «Мире танков», мы создаем целую экосистему для развития киберспортсменов.

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