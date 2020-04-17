Как проходят тренировки киберспортсменов? Отвечает профессор «Сколтеха»

Профессор «Сколтеха» Андрей Сомов во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» рассказал, как строится подготовка киберспортсмена.

— Тренировка киберспортсмена похожа на работу профессионального спортсмена в командных видах спорта. Она включает в себя индивидуальную и командную подготовку. Все начинается с того, что команда просыпается, делает зарядку, потом у них завтрак и начинается разогрев пальцев, мышц. Потом тестовая тренировочная игра и начинается обсуждение командного взаимодействия. Обязательно есть план на игру. И начинается реализация. Потом отдых и вечером официальная игра, которая идет в зачет. Так что есть свой режим, — сказал Сомов.