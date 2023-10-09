Как получить бесплатный бронежилет в Counter-Strike 2? Нужно воспользоваться багом

Геймеры выяснили, что Counter-Strike 2 позволяет сэкономить на покупке бронежилета. Для этого необходимо купить нужные предметы, а затем вернуть их с помощью консольной команды. В таком случае игрок получит деньги в полном объеме, но броня останется с ним.

Если «тверк» был смешным, но бесполезным, то сейчас речь идет о настоящем эксплоите, позволяющем получить преимущество в соревновательной игре.

Неизвестно, могут ли за его использование быть введены штрафные санкции. Скорее всего, нет. Но осторожным игрокам лучше воздержаться от риска.