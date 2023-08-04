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Сегодня, 16:40

Как получить 300 примогемов бесплатно: промокоды для Genshin Impact в августе 2023 года

Артем Ращупкин
Руководитель отдела киберспорт
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Фото Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact провели трансляцию по обновлению 4.0, в рамках которой анонсировали новую локацию Фонтейн, пятизвездочного персонажа Лини, четырехзвездочных персонажей Линнет и Фремине, новые задания, ивенты и другие изменения. А также разработчики рассказали, какие промокоды нужно ввести, чтобы получить бесплатные предметы и награды.

3BRLL59ZCZKD — 100 примогемов, 10 руд мистического усиления;

WA845MQHUHKH — 100 примогемов, 5 опыта героя;

ZT8MLL8GCYKM — 100 примогемов, 50 000 Моры.

Как активировать коды Genshin Impact 4.0 и получить награды:

Чтобы получить все награды, нужно для начала активировать коды. Это можно сделать двумя способами. Либо на официальном сайте Genshin Impact, заранее войдя в свою учетную запись, выбрав сервер и ник персонажа. Либо в самой игре через главное меню, в настройках.

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