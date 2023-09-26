Как футболисты из «ПСЖ» выглядят в новых играх? Сравнение EA FC 24 и eFootball 2024

Как и в старые-добрые времена, между собой соревнуются два футбольных симулятора — FIFA и PES... точнее, EA FC 24 и eFootball 2024.

Впрочем, от перемены названий сумма слагаемых не изменилась, и игроки в очередной раз могут поспорить о том, у кого виртуальные футболисты получились более похожими на реальных. На этот раз «мишенями» стали игроки из известного клуба «Пари Сен-Жермен».

Сравнение FC 24 и eFootball 2024.

Сравнение FC 24 и eFootball 2024.

Сравнение FC 24 и eFootball 2024.

Сравнение FC 24 и eFootball 2024.