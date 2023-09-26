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Как футболисты из «ПСЖ» выглядят в новых играх? Сравнение EA FC 24 и eFootball 2024

Богдан Виноградов
Корреспондент
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eFootball 2024.
Фото Konami
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
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Как и в старые-добрые времена, между собой соревнуются два футбольных симулятора — FIFA и PES... точнее, EA FC 24 и eFootball 2024.

EA&nbsp;FC 24. Что нужно знать про EA FC 24: от даты выхода до системных требований на ПК

Впрочем, от перемены названий сумма слагаемых не изменилась, и игроки в очередной раз могут поспорить о том, у кого виртуальные футболисты получились более похожими на реальных. На этот раз «мишенями» стали игроки из известного клуба «Пари Сен-Жермен».

Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Сравнение FC 24 и eFootball 2024.
Источник: VK-группа FC 24
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