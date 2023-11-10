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Сегодня, 15:04

Как Counter-Strike 3 могла бы выглядеть на Unreal Engine 5 — фанаты показали свой вариант

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Counter-Strike 2 вышла не так уж давно, но фанаты уже мечтают о Counter-Strike 3 — и не абы каком, а на Unreal Engine 5.

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Ролик с таким концептом появился в интернете и, надо сказать, что графика действительно впечатляет. На Unreal Engine 5 игра начинает напоминать последние части Call of Duty, при этом сохраняя атмосферу оригинала.

Впрочем, действительно ждать такого проекта не стоит — Valve вряд ли откажется от движка Source, а любители не смогут создать полноценный ремейк.

Источник: TG-канал Steam Community
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