Как Counter-Strike 3 могла бы выглядеть на Unreal Engine 5 — фанаты показали свой вариант

Counter-Strike 2 вышла не так уж давно, но фанаты уже мечтают о Counter-Strike 3 — и не абы каком, а на Unreal Engine 5.

Ролик с таким концептом появился в интернете и, надо сказать, что графика действительно впечатляет. На Unreal Engine 5 игра начинает напоминать последние части Call of Duty, при этом сохраняя атмосферу оригинала.

Впрочем, действительно ждать такого проекта не стоит — Valve вряд ли откажется от движка Source, а любители не смогут создать полноценный ремейк.