Как бы GTA 6 выглядела в Египте — трейлер удивил геймеров

Ютуберы с канала The Dor Brothers представили трейлер GTA 6 в Египте.

Египетские локации пошли на пользу игре от Rockstar — эстетика и локации Востока смогли добавить в привычную формулу GTA свою изюминку. Особенно интересной показалась возможность путешествовать по миру игры на верблюдах и любоваться восточными красавицами.

Многие геймеры выразили большой интерес к такой идее, а некоторые даже попросили Rockstar присмотреться к трейлеру энтузиастов и сделать игру в непривычном для серии игр антураже.