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Сегодня, 14:47

Как будет выглядеть вся линейка iPhone 15 — первые реальные фотографии новых смартфонов Apple

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple, Соцсети

В сети появились первые реальные снимки новой модели iPhone 15 — их предоставил авторитетный инсайдер Сонни Диксон.

iPhone.
Фото Apple, Соцсети

Он утверждает, что смартфон выйдет в черной, розовой, желтой, синей и белой расцветке. Другие инсайдеры также подтвердили эту информацию.

iPhone.
Фото Apple, Соцсети

Модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra выйдут в серебристом, черном, сером (титановом) и синем цветах.

Официально телефоны покажут уже 12 сентября на презентации Apple.

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