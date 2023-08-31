Как будет выглядеть вся линейка iPhone 15 — первые реальные фотографии новых смартфонов Apple

В сети появились первые реальные снимки новой модели iPhone 15 — их предоставил авторитетный инсайдер Сонни Диксон.

iPhone. Фото Apple, Соцсети

Он утверждает, что смартфон выйдет в черной, розовой, желтой, синей и белой расцветке. Другие инсайдеры также подтвердили эту информацию.

iPhone. Фото Apple, Соцсети

Модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra выйдут в серебристом, черном, сером (титановом) и синем цветах.

Официально телефоны покажут уже 12 сентября на презентации Apple.