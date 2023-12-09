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Сегодня, 22:55

Кадры из трейлера GTA 6 улучшили и превратили в идеальные обои для рабочего стола

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Нейросети продолжают творить чудеса — на этот раз при помощи нейросети удалось создать отличные обои для рабочего стола.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

ИИ смог дорисовать окружения для нескольких скриншотов и превратить их в более подробную версию изначального кадра.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.

GTA 6.
Фото Rockstar Games
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