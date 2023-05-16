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16 мая, 16:38

Jamba поделился мнением о форме 9 Pandas перед матчами DPC-лиги в СНГ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер состава 9 Pandas по Dota 2 Алдар Jamba Джамбинов поделился мнением о форме своих подопечных перед матчами DPC-лиги в СНГ.

«По моему мнению, парни подходят к третьему циклу в хорошей игровой форме. После возвращения с мейджора у нас было несколько дней выходных. С 12 числа мы приступили к тренировкам. Успешное выступление в Берлине придает сил и уверенности в своих действиях, но надо не забывать, что мы выступали со стендином, и сейчас важно с холодной головой подойти к официальным матчам в DPC-лиге. Цель понятна и проста — отобраться на The Bali Major 2023 и желательно с первого места. Считаю, что третий цикл DPC будет сложнее первых двух, поскольку все команды за сезон набили шишки, поняли свои слабые стороны и пытаются быстро их пофиксить. Не могу определить явных аутсайдеров, считаю, что с каждой командой может быть непростая серия. HYDRA явно усилилась, Nemiga Gaming тоже готовилась, пока все были на мейджоре, да и Virtus.pro с One Move не сказать, что плохо выступили в прошлый раз. Им не хватило чуть-чуть», — приводит слова Джамбинова Cybersport.Metaratings.ru.

14 мая турнирный организатор Paragon оштрафовал 9 Pandas за неподобающее поведение по отношению к официальным лицам DPC-лиги 2023. Команда получила пенальти 1-го уровня во всех матчах. Этот штраф подразумевает сокращение времени стадии драфта на 30 секунд.

9 Pandas начнет выступление в третьем сезоне DPC 2023 с 16 мая. Команда встретится с Nemiga Gaming в best-of-3 противостоянии в 17 часов по московскому времени.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/jamba-cel-9-pandas-prosta-proiti-na-the-bali-major-2023-251307/
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