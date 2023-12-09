Известный стример и киберфутболист Kefir выиграл больше миллиона рублей в турнире по покеру

Сергей kefir Некифоров стал лучшим в покерном турнире среди известных стримеров, комиков и музыкальных исполнителей.

За финальным столом Кефиру удалось обойти даже трехкратного чемпиона турнира — Александра VooDooSh Шальчинова.

Некифоров заработал за турнир 1.2 миллиона рублей и получил почетный кубок покерного турнира. Также на турнире были другие известные ру-стримеры — Recrent, Cake, Dredd, Дина Блин и другие.