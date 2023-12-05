Известный американский киберспортсмен появится в GTA 6 — вероятно, в роли одного из персонажей

32-летний Питер «ppd» Дагер рассказал о своем участии в GTA 6.

«Я нахожусь в GTA 6. Я не могу много говорить об этом, но вы все увидите сами в течение года в следующем трейлере. В любом случае я счастлив и благодарен Rockstar за то, что дала мне возможность иметь какое-то отношение к величайшей игре всех времен», — рассказал Дагер.

Питер Дагер — бывший киберспортсмен по Dota 2. В 2015 году он вместе с командой Evil Geniuses стал чемпионом The International.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.