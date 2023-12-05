Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:49

Известный американский киберспортсмен появится в GTA 6 — вероятно, в роли одного из персонажей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Питер Дагер.
Фото Reprodu??o/NiP

32-летний Питер «ppd» Дагер рассказал о своем участии в GTA 6.

«Я нахожусь в GTA 6. Я не могу много говорить об этом, но вы все увидите сами в течение года в следующем трейлере. В любом случае я счастлив и благодарен Rockstar за то, что дала мне возможность иметь какое-то отношение к величайшей игре всех времен», — рассказал Дагер.

Питер Дагер — бывший киберспортсмен по Dota 2. В 2015 году он вместе с командой Evil Geniuses стал чемпионом The International.

GTA 6. Rockstar представила официальный постер GTA 6 — на нем можно разглядеть главных героев

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Sony устроит бесплатные выходные на PlayStation — играть онлайн можно будет без подписки

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости