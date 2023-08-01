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Известно, какой танк подарят всем в «Мир танков» на день рождения игры в августе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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AMX 13 57 — танк максимально похожий на AMX 13.
Фото World of Tanks Blitz

Стал известен подарок игрокам «Мир танков» в день рождения симулятора. 12 августа игре исполнится 13 лет.

AMX 13 — французский легкий танк, серийное производство которого началось в 50-х годах. Он успел повоевать в Алжире и во Вьетнаме, и до сих пор остается на вооружении некоторых стран.

Именно его модификацию с 75-миллиметровым орудием от бронеавтомобиля Panhard EBR 75 и позволят получить бесплатно в честь 13-го дня рождения игры.

«Потрогать» продукт галльской инженерной мысли смогут все желающие — премиумный легкий танк пятого уровня AMX 13 (FL11) можно будет открыть, выполняя обыкновенные боевые задачи.

Источник: wotexpress.info
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