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19 апреля, 23:55

Издательство Innova решили продать за 32 миллиона евро

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Innova.

Шведский холдинг EG7 решил приостановить свою деятельность на территории РФ, а также продать издательство Innova. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании.

Известное по русскоязычным версиям Lineage 2 и многим другим онлайновым играм издательство чуть более года назад приобрели за 110 миллионов. На компанию приходилось 13% от общей выручки холдинга. За четвёртый квартал 2021 года Innova смогла выручить 7,17 миллионов евро.

Помимо этого, компания сообщила о планах релоцировать офис российской студии Toadman Interactiv в Западную или Восточную Европу.

EG7 — это группа компаний игровой индустрии, которая разрабатывает, продает, публикует и распространяет игры для ПК, консолей и мобильных устройств на мировом игровом рынке.
Компания как разрабатывает собственные оригинальные игры, так и выступает в качестве консультантов для других издателей по всему миру.
Кроме того, компания внесла свой вклад в выпуск более 1500 тайтлов, многие из которых являются всемирно известными брендами, такими как Call of Duty, Destiny, Dark Souls и Rage.

Источник: https://www.enadglobal7.com/press/C899F310DE4E673C/
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