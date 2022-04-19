Издательство Innova решили продать за 32 миллиона евро

Шведский холдинг EG7 решил приостановить свою деятельность на территории РФ, а также продать издательство Innova. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании.

Известное по русскоязычным версиям Lineage 2 и многим другим онлайновым играм издательство чуть более года назад приобрели за 110 миллионов. На компанию приходилось 13% от общей выручки холдинга. За четвёртый квартал 2021 года Innova смогла выручить 7,17 миллионов евро.

Помимо этого, компания сообщила о планах релоцировать офис российской студии Toadman Interactiv в Западную или Восточную Европу.

EG7 — это группа компаний игровой индустрии, которая разрабатывает, продает, публикует и распространяет игры для ПК, консолей и мобильных устройств на мировом игровом рынке.

Компания как разрабатывает собственные оригинальные игры, так и выступает в качестве консультантов для других издателей по всему миру.

Кроме того, компания внесла свой вклад в выпуск более 1500 тайтлов, многие из которых являются всемирно известными брендами, такими как Call of Duty, Destiny, Dark Souls и Rage.