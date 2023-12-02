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Из-за мощнейшей вспышки на Солнце может пропасть интернет на 2 недели в начале 2024 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Вспышка на солнце.
Фото Flickr / ESA

Иностранный сайт Unilad опубликовал тревожные новости — из-за вспышек на Солнце интернет может пропасть на две недели в начале 2024 года.

Такими данными поделились ученые из Калькутты. Они рассказали, что примерно каждые 11 лет на Солнце появляются множества темных пятен, которые провоцируют сильные вспышки энергии в направлении Земли.

Это провоцирует мощнейшие магнитные бури, которые могут повредить спутники и нарушить работу интернета.

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