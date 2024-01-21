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Сегодня, 22:55

Из Palworld для Game Pass забыли убрать читы разработчиков

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Pocketpair

Пока Palworld продолжает бить мыслимые и немыслимые рекорды по аудитории, игроки нашли в ней кое-что необычное. Оказывается, в версии игры для Game Pass остались чит-коды разработчиков, которые, видимо, попросту забыли убрать.

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Включаются читы нажатием клавиши End. После этого появится возможность взлетать вверх нажатием клавиши Shift, или, напротив, опускаться вниз благодаря клавише Ctrl. Вероятно, скоро такие полеты все-таки отключат.

Источник: TG-канал VG/Двач
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