Из Palworld для Game Pass забыли убрать читы разработчиков

Пока Palworld продолжает бить мыслимые и немыслимые рекорды по аудитории, игроки нашли в ней кое-что необычное. Оказывается, в версии игры для Game Pass остались чит-коды разработчиков, которые, видимо, попросту забыли убрать.

Включаются читы нажатием клавиши End. После этого появится возможность взлетать вверх нажатием клавиши Shift, или, напротив, опускаться вниз благодаря клавише Ctrl. Вероятно, скоро такие полеты все-таки отключат.