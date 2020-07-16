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Из Overwatch убрали граффити с петлей. Возможно, из-за расистского подтекста

16:30

В последнем патче для Overwatch разработчики заменили граффити Маккри «Петля» на изображение подковы. Журналисты предполагают, что обновление связано с расистским подтекстом висельной петли.

Повешение с использованием аналогичной петли использовалось во время линчевания — убийства подозреваемого представителями общественности без судебного разбирательства. Оно было широко распространено на юге США в отношении темнокожих.

Журналисты отметили, что висельная петля может служить для запугивания и угроз афроамериканцам. В качестве примера они привели петлю, обнаруженную в боксе темнокожего гонщика NASCAR Буббы Уоллеса в июне 2020 года. Ситуацию сочли расистской акцией, однако ФБР установило, что веревка использовалась для открытия дверей и никак не связана с Уоллесом.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/overwatch/news/kotaku-iz-overwatch-ubrali-graffiti-s-petlyoi-iz-za-rasistskogo-podteksta

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