Из Overwatch убрали граффити с петлей. Возможно, из-за расистского подтекста

В последнем патче для Overwatch разработчики заменили граффити Маккри «Петля» на изображение подковы. Журналисты предполагают, что обновление связано с расистским подтекстом висельной петли.

Повешение с использованием аналогичной петли использовалось во время линчевания — убийства подозреваемого представителями общественности без судебного разбирательства. Оно было широко распространено на юге США в отношении темнокожих.

Журналисты отметили, что висельная петля может служить для запугивания и угроз афроамериканцам. В качестве примера они привели петлю, обнаруженную в боксе темнокожего гонщика NASCAR Буббы Уоллеса в июне 2020 года. Ситуацию сочли расистской акцией, однако ФБР установило, что веревка использовалась для открытия дверей и никак не связана с Уоллесом.