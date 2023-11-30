Из новогодних коробок в «Мире танков» может выпасть золотой немецкий танк
В новогодних контейнерах из «Мира танков» найдутся не только украшения, золото, опыт и другие приятные вещи, но и «самоходка» Waffentrager auf E 100, получившая среди игроков прозвище «вафля».
Для ее получения необходимо выбить в контейнерах все танки предыдущих этапов, без учета тех, которые уже есть в ангаре у игрока. Сами этапы выглядят так:
1 этап
- Type 63
- Jagdtiger Prototype
- K-91-122
- ИС-3А Сапсан
- TL- LPC
2 этап
- КВ-4 Турчанинова
- Char Lourd AP58
- Объект 780
- Lion
- Kampfpanzer 07 P(E)
3 этап
- Waffentrager auf E 100
Больше того, подвезут игрокам и золотую советскую версию Waffentrager auf E 100 с названием «Оруженосец» — она может оказаться в любом из контейнеров.
Источник: YouTube
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