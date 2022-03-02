Из киберспортивных симуляторов FIFA и NHL уберут российские клубы и сборную России

Разработчики спортивных симуляторов FIFA и NHL удалят сборную России и все российские команды из серии игр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании EA Sports.

Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины. 28 февраля ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских футбольных команд и сборных к соревнованиям под эгидой федерации.

«В соответствии с решениями, принятыми нашими партнерами из ФИФА и УЕФА, EA Sports инициирует процесс удаления сборной России и всех российских клубов из всех продуктов FIFA. Мы активно изучаем возможности для подобных изменений и в других наших играх», — приводит ТАСС текст заявления EA Sports.

Также с официальным заявлением выступили разработчики хоккейного симулятора NHL, они удалят из игры российские и белорусские команды, а также национальные сборные обеих стран.