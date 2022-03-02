Киберспорт
Новости
Статьи DOTA CS:GO League of Legends Киберфутбол
Главная
Киберспорт

Сегодня, 21:10

Из киберспортивных симуляторов FIFA и NHL уберут российские клубы и сборную России

Иван Торопцев
Корреспондент

Разработчики спортивных симуляторов FIFA и NHL удалят сборную России и все российские команды из серии игр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании EA Sports.

Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины. 28 февраля ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских футбольных команд и сборных к соревнованиям под эгидой федерации.

«В соответствии с решениями, принятыми нашими партнерами из ФИФА и УЕФА, EA Sports инициирует процесс удаления сборной России и всех российских клубов из всех продуктов FIFA. Мы активно изучаем возможности для подобных изменений и в других наших играх», — приводит ТАСС текст заявления EA Sports.

Также с официальным заявлением выступили разработчики хоккейного симулятора NHL, они удалят из игры российские и белорусские команды, а также национальные сборные обеих стран.

Источник: https://tass.ru/sport/13938961
2
5
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ark станет новым керри состава KBU.US по Dota 2
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости