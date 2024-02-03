Из геймеров в спортсмены — бывший киберспортсмен поборется за рекорд Гиннеса
29-летний экс-киберспортсмен поборется за мировой рекорд Гиннеса по подтягиваниям.
Даг Мартин.
Фото Соцсети
Даг «Censor» Мартин решил радикально поменять свою деятельность — из киберспорта в Call of Duty парень ушел бить рекорды Гиннеса и замахнулся на довольно сложное испытание.
Мартину предстоит побить рекорд в 8.600 подтягиваний за 24 часа:
«7 месяцев подготовки, более 70 тысяч подтягиваний, всего 111,111 и 11,111 в рекордный день. Почти пришло время сделать то, о чем я думал с 11 лет», — рассказал Мартин.
Событие, на котором Даг сможет проявить себя, состоится в мае.
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