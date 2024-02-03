Из геймеров в спортсмены — бывший киберспортсмен поборется за рекорд Гиннеса

29-летний экс-киберспортсмен поборется за мировой рекорд Гиннеса по подтягиваниям.

Даг Мартин. Фото Соцсети

Даг «Censor» Мартин решил радикально поменять свою деятельность — из киберспорта в Call of Duty парень ушел бить рекорды Гиннеса и замахнулся на довольно сложное испытание.

Мартину предстоит побить рекорд в 8.600 подтягиваний за 24 часа:

«7 месяцев подготовки, более 70 тысяч подтягиваний, всего 111,111 и 11,111 в рекордный день. Почти пришло время сделать то, о чем я думал с 11 лет», — рассказал Мартин.

Событие, на котором Даг сможет проявить себя, состоится в мае.