Из Doom Eternal убрали защиту Denuvo — спустя 3 года после релиза игры

Из Doom Eternal исчезла печально известная защита Denuvo. Это произошло спустя три с лишним года после релиза игры.

Благодаря этому обладатели легальных версий игры избавятся от потенциальных проблем, связанных с Denuvo, например, снижения производительности или неполадок с активацией.

А вот на пиратстве это никак не отразится — из-за ошибки Bethesda Store, выложившего exe-файл без защиты, игра была взломана сразу после релиза.