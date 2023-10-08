Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:45

Из Counter-Strike 2 исчез «тверк» — геймеры в ярости

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Counter-Strike 2.
Фото Valve

Одной из непреднамеренных особенностей Counter-Strike 2 стал «тверк». Для того, чтобы персонаж начал изображать нечто, напоминающее известные танцевальные движения, нужно было приседать и смотреть вверх-вниз в быстром темпе.

Увы, радость игроков продлилась недолго — после очередного патча возможность потверкать исчезла. Это вызвало настоящий шквал негативных отзывов, авторы которых требовали как можно быстрее снова разрешить двигать бедрами.

Counter-Strike 2. Игроки в Counter-Strike 2 жалуются на критические баги

Впрочем, у Counter-Strike 2 хватает и более насущных проблем.

Источник: TG-канал WELOVEGAMES
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Израильский футболист Асулин погиб в результате обстрела ХАМАС
Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Человек-паук 2» займет больше места, чем оригинал и Spider-Man: Miles Morales

О покупке каких игр жалели чаще всего? В топе Anthem и Battlefield
Новости
RSS RSS
Все новости