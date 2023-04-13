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Сегодня, 09:42

Иван Москаленко может пропустить ESL One Berlin Major-2023

Алина Савинова
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В составе BetBoom Team по Dota 2 на предстоящем мейджоре в Берлине могут произойти изменения. Об этом сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, у керри BetBoom Team Ивана Pure Москаленко возникли проблемы с получением визы. Времени до начала турнира осталось не так много, поэтому высока вероятность выступления российской команды с заменой на ESL One Berlin Major-2023.

Также не исключено, что команда будет искать стендина не на позицию керри, а оффлейнера. В последнее время Егор Nightfall Григоренко играл в матчмейкинге именно на позиции керри. Пока неизвестно, кто заменит 19-летнего российского киберспортсмена в составе коллектива.

Мейджор в Берлине будет проходить с 26 апреля по 7 мая.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/pure-mozhet-propustit-esl-one-berlin-major-2023-242912/
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