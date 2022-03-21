Итоги последнего игрового дня в группе B на ESL Pro League season 15

Закончился последний игровой день в группе B на ESL Pro League, примечателен он тем, что все три матча стартовали одновременно. Прошли матчи между FURIA и FaZe(2-1), Vitality и Outsiders(2-0) и ENCE и SPROUT(2-1).

Vitality vs Outsiders (2-0)

Первым закончился матч Vitality — Outsiders со счетом 2-0 в пользу французской организации. Уверенная победа Vitality, как и дальнейшая победа FaZe в своем матче, лишили Outsiders возможности переигровки с FaZe (на право выхода в плей-офф).

Cами же Vitality берут для себя так называемый «матч престижа», ведь на позиции команды в турнирной таблицы их победа уже никак не повлияла.

FURIA — FaZe (1-2)

Второй матч дня FURIA — FаZe закончился победой последних. На 3-ей карте противостояния — «Mirage», команда FaZe закончила первую половину игры в защите со счетом 10-5 и отдала сопернику полный комбэк и даже 1 раунд превосходства. Бразильцы, в конце концов, все же потеряли контроль игры и отдали 4 раунда подряд, как и третий слот в плей-офф команде FaZe.

ENCE — SPROUT (2-1)

Последняя встреча дня была неожиданно сложной для фаворита встречи — команды ENCE. Проиграв первую карту на овертаймах, ENCE, в довольно равной игре, сравнивают счет на второй карте. Третья карта — «Ancient» заканчивается с наименьшим отрывом 16-14 в пользу ENCE.