Итоги игрового дня на VCT Maters Reykjavik

12 апреля на VCT Masters Reykjavik в рамках групповой стадии прошло четыре матча. Всего было две игры победителей между Team Liquid с XIA (2:1) и DRX с NIP (2:0) и два матча на вылет между OpTic Gaming с KRU (2:0) и ZETA с Fnatic (2:0).

Первыми прошли матчи победителей, в которых Team Liquid одержали уверенную победу над XIA со счетом 2:0, DRX повторили успех Team Liquid и также победили в своем матче против NIP со счетом 2:0.

В играх на вылет победителем в паре ZETA против Fnatic стала ZETA со счетом 2:0. Матч Optic Gaming против KRU также закончился счетом 2:0 в пользу Optic Gaming.

Ранее из-за проблем с российскими участниками состав FunPlusPhoenix был вынужден отказаться от участия на VCT Masters Reykjavik, на турнире FPX заменили Team Liquid.

VCT Masters Reykjavik проходит с 10 по 24 Апреля в Рейкъявике. Команды разыгрывают призовой фонд в 675 000 долларов США и Valorant Circuit Points.