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Итоги дня в Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 West Europe

19 марта в рамках DPC лиги первого дивизиона Европы должно было пройти 2 матча. Первыми встретились греки из Brame и микс из Европы Gaiming Gladiators, а игра между Team Liquid и OG была перенесена из-за найденного игроками бага.
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Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 West Europe.
Фото Global Look Press

19 марта в рамках DPC лиги первого дивизиона Европы должно было пройти 2 матча. Первыми встретились греки из Brame и микс из Европы Gaiming Gladiators, а игра между Team Liquid и OG была перенесена из-за найденного бага.

Матч прошел онлайн и закончился со счетом 2:0 в пользу Gladiators, которые являлись изначальными фаворитами.

Первая карта закончилась со счетом 30:15, где керри состава Gladiators dyrachyo набрал 14 фрагов на Tiny, карта продлилась 42 минуты. Вторая карта противостояния закончилась всего за 29 минут под давлением более агрессивного драфта от Gladiators.

Второй матч этого дня так и не состоялся и был перенесен на более позднее время. Как рассказал тренер Liquid Уильям Blitz Ли в Twitter, за несколько часов до начала матча к нему обратился саппорт OG Томми Taiga Ле. Киберспортсмен сообщил, что его команда в нескольких скримах подряд столкнулась с багом, из-за которого игроки знали, когда соперники убивали нейтральных крипов. Информацию об этом передали организаторам, которые отложили встречу.

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