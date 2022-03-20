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Сегодня, 18:10

Итоги дня на DPC season 2 China 1st Division

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В Китае состоялись 2 матча DPC лиги первого дивизиона между LBZS и Xtreme gaming (0:2), а также EHOME и Magma (2:1). Матчи для EHOME, Xtreme gaming и Magma стали дебютными в этом сезоне.

LBZS vs Xtreme gaming (0:2)
Paparazzi в новом составе не собирается останавливать свою победную серию и продолжает путь на первый в этом году мажор. Это была уверенная игра на обеих картах — победа за явным превосходством со стороны Хtreme.

EHOME и Magma (2:1)
Три карты полноценного противостояния не оставили фанатов равнодушными. Прошлые результаты команд не могли дать явного ответа на то, кого считать фаворитом в этой встрече. Однако только попавшие в первый дивизион игроки Magma все же уступили в силу своего не самого однозначного драфта на двух последних картах.

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