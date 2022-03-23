Итоги дня на DPC SEA 1st Division

В среду, 23 марта, в рамках 1-го дивизиона DPC-лиги Юго-восточной Азии прошло 2 матча между T1 и Nigma Galaxy SEA, а также BOOM и Polaris. Обе встречи проводятся предположительно между сильнейшими коллективами региона.

T1 vs Nigma Galaxy SEA (2-1)

Первая карта матча не оставляла шанса Nigma Galaxy SEA, Gabbi, нн разу не умерев, собрал 13 фрагов на «метовом» Tiny. Следующие две карты отметились поражениями такой же «непобедимой» в этом патче Medusa, сперва Nigma Galaxy сравняли счет взяв на кор-позицию Drow Ranger, а после T1 победили выставив неожиданного Riki.

BOOM vs Polaris (2-1)

Это противостояние для BOOM прошло полностью под рев моторов Gyrocopter и яростоное «бип-буп» IO, связка IO и Gyrocopter появилась от BOOM во всех 3 картах.

Открыла счет команда Polaris, восстановив титул Medusa и не оставив ни единого шанса парочке «Gyro-Wisp». Однако следующие две карты Medusa не выходила дальше 4 бана и без этого по-настоящему смертельного оружия Polris сдали позиции и отдали 2 последние карты.